Каракас, , 23:47 — REGNUM Российская Федерация доставила в Венесуэлу партию из 1,5 млн доз вакцины против гриппа. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщил министр здравоохранения Венесуэлы Херардо Брисеньо в интервью телеканалуVTV.

Министр рассказал, что последняя в 2019 году партия российской вакцины от гриппа прибыли в ночь на 30 декабря.

Брисеньо подчеркнул, что Венесуэла тесно сотрудничает с Россией после того, как президент Боливарианской республики Николас Мадуро заключил соглашение с российскими партнерами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря Россия поставила в Венесуэлу партию из 200 тыс. упаковок инсулина.