Вашингтон, 30 декабря 2019, 23:44 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео планирует совершить визит в Казахстан 5 января, сообщает 30 декабря пресс-служба МИД Казахстана.
По плану визита, глава госдепа США намерен встретиться с руководством страны и дипломатического ведомства Казахстана.
Будут затронуты вопросы двустороннего и регионального сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сфере.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 января глава госдепа США Помпео намерен встретиться в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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