Вашингтон, , 23:38 — REGNUM Состояние здоровья американского сенатора Берни Сандерса, претендующего на президентское кресло, позволяет ему включиться в предвыборную кампанию, передаёт 30 декабря CNBC.

По поводу состояния здоровья Сандерса кардиолог из Университета Вермонта Мартин Левинтер заявил, что медицинских показаний к отказу от предвыборной кампании для политика он не видит.

Левинтер «Уверен, что в случае, если он одержит победу на выборах, его запас жизненных сил позволит и психологически, и физически справляться с тяготами, связанными с пребыванием на посту президента».

Напомним, у Сандерса, которому сейчас 78 лет, в начале октября случился инфаркт миокарда. Он зарегистрирован в качестве кандидата на выборах президента США в 2020 г. от Демократической партии.

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