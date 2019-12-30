Дамаск, , 23:18 — REGNUM Сирия осуждает удары ВВС США по объектам движения «Хезболла» на территории Ирака, сообщает 30 декабря агентство SANA со ссылкой на МИД Сирии.

По утверждению сирийского МИД, в результате ударов погибли и были ранены 54 человека.

«В результате этого варварского нападения погибло и было ранено большое количество граждан Ирака», — сообщило агентство SANA.

В Дамаске подчеркнули, что Сирия осуждает «любую американскую агрессию против суверенитета Ирака и свободы его граждан».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря официальный представитель Пентагона заявил о «точечных оборонительных ударах» по складам вооружения и командным пунктам движения «Хезболла» на территории Ирака и Сирии.