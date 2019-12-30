Ла-Пас, , 23:05 — REGNUM Разрывать дипломатические отношения ни с Мексикой, ни с Испанией власти Боливии не стремятся, сообщила журналистам 30 декабря боливийский министр иностранных дел Карен Лонгарик.

Напомним, между Боливией и Испанией разразился дипломатический скандал после того, как испанских дипломатов не пустили в резиденцию посла Мексики в Ла-Пасе.

После этого боливийские власти заявили о высылке из страны двух испанских дипломатов, а испанские власти — о высылке в ответ трёх дипломатов из Боливии.

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