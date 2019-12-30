Вашингтон, , 23:02 — REGNUM Вашингтон в 2020 году планирует усиливать санкционное давление на Тегеран, заявил 30 декабря спецпредставитель госдепа по Ирану Брайан Хук.

По его словам, это будет предпринято для ослабления экономики Ирана и снижения риска «потенциальных угроз».

«Угроза со стороны Ирана ослабевает и будет дальше слабеть по мере усиления наших санкций в 2020 году. Так мы сделаем ситуацию в экономике Ирана ещё сложнее», — заявил Хук.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тегеране санкционную политику США назвали «экономическим терроризмом». Новый посол Ирана в России Казем Джалали призвал Москву совместно противостоять «экономическому терроризму» США.

Читайте ранее в этом сюжете: Вашингтон готов ответить Тегерану где и как угодно – Госдеп