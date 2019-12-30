Йошкар-Ола, , 22:58 — REGNUM Глава Марий Эл Александр Евстифеев присоединился к проекту, который стартовал по инициативе президента РФ Владимира Путина, «Ёлка желаний». Президент, а за ним и главы регионов исполняют мечты детей, которые побывали на главной ёлке страны в Кремле.

В основном это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица с ограниченными возможностями здоровья от 3 до 17 лет, дети, проживающие в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума.

Сегодня, 30 декабря, в Йошкар-Оле троих счастливчиков поздравил с Новым годом по поручению главы республики первый зампред правительства региона Михаил Васютин.

В частности, ученик 6 класса одной из йошкар-олинских школ Евгений Уткин попросил и получил ноутбук. Регина Шаматова, судя по фотографиям, получила смартфон.

Обучающийся на дому ученик Бауманского лицея получил в подарок планшет. Подарки вместе с первым зампредом правительства вручали Дед Мороз и Снегурочка.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря президент РФ Владимир Путин присоединился к добровольческой акции «Елка желаний»: на стенде благотворительного проекта «Мечтай со мной» Владимир Путин и лидеры добровольческого движения наугад выбрали по одному из вывешенных на ёлке желаний.