Вашингтон, , 22:55 — REGNUM Успехом украинского президента Владимира Зеленского считает обмен пленными с Донбассом американская газета The New York Times.

Издание, комментируя проведённый между Киевом и Донбассом обмен удерживаемыми лицами, пишет, что между Украиной и Россией произошло слабое «потепление».

Политику Зеленского издание оценивает как направленную «на налаживание контактов с Россией». Об этом, по мнению авторов, говорит успешно проведённый обмен удерживаемыми лицами и достигнутое соглашение по газу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 декабря между Донбассом и Украиной проведён обмен удерживаемыми лицами по схеме «всех установленных на всех установленных».

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