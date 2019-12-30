Дамаск, , 22:49 — REGNUM Российская военная полиция на севере Сирии продолжила патрулирование «зоны безопасности», сообщил 30 декабря на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

По информации Юрия Боренкова, патрулирование зоны у сирийско-турецкой границы проведено на территории провинций Алеппо и Хасака.

«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Камишлия — электростанция Мабрук, Айн-Иса — Ом-Гурба в провинции Хасака, Аджами — Хабджанин, Аджами — Мембидж в провинции Алеппо», — сказал Юрий Боренков.

Кроме того, вертолёты российской армейской авиации провели воздушное патрулирование по маршруту Квайрес — Метрас — Швайхан — Айн-Иса — Мишрака — Бир-Шмандур — Айн-Иса — Швайхан — Метрас.

Как сообщало ИА REGNUM, патрулирование приграничной зоны проводится для обеспечения отвода курдских вооруженных формирований от границы Сирии с Турцией.

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