Хмеймим, Сирия, , 22:40 — REGNUM Незаконные вооружённые формирования 34 раза за сутки обстреляли населённые пункты в сирийской зоне деэскалации «Идлиб», сообщил 30 декабря журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

По информации Юрия Боренкова, в зоне «Идлиб» не прекращаются нарушения режима прекращения огня незаконными вооруженными формированиями.

«Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Сабикия, Суккория, Алеппо, Телль-Алуш, Эль-Амара, Муканис-Эд-Дувайри, Ансар провинции Алеппо; Сафсафа, Сараф, Эль-Арейм, Мамухия, Мукатталь, Нахшебба, Айн-Эн-Ашра провинции Латакия; Эль-Харука, Дар-Хардата провинции Хама; Абу-Макка, Сукейа, Сурман, Зайтуна, Суккория, Хуайн-Эш-Шаар, Эль-Касабия, Сублат-Бсоката, Мейсруна, Тертиях, Барса, Хербет-Таллун провинции Идлиб», — сказал Юрий Боренков.

Как сообщало ИА REGNUM, в зоне «Идлиб» с 19 декабря успешно развивается военная операция сирийской армии по освобождению территории от боевиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Асад поздравил Путина с Новым годом и поблагодарил за борьбу с терроризмом