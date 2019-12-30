Москва, , 22:34 — REGNUM Министерство иностранных дел Российской Федерации назвало фейком информацию о намерении внешнеполитического ведомства провести дорогостоящий корпоратив на Новый год. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщил, что сотрудники российского внешнеполитического ведомства якобы планируют провести новогоднюю вечеринку в стиле «Великого Гэтсби» за 2,5 миллиона рублей.

Уточняется, что по концепции вечеринка должна придерживаться стилистики начала 20-х годов XX века в США. Предусмотрена «атмосфера блистательной вечеринки в усадьбе Джея Гэтсби, где шампанское рекой, море огней и веселья».

Однако на Смоленской площади заявили, что ничего подобного сотрудники внешнеполитического ведомства устраивать не собираются. Что касается новогоднего корпоратива, то его устраивает ФГУП «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипкорпуса при МИД России» (ГлавУпДК)». Вот именно туда МИД РФ и предлагает обращаться касательно формата корпоратива.

Публикации же прессы по этому поводу в министерстве назвали очередной манипуляцией и «эпическим фейлом».

«Набирайте людей с образованием, которые способны отличить <…> госслужбу от коммерческой деятельности», — заявили в МИД РФ.