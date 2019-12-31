Уттар-Прадеш, Индия, , 00:21 — REGNUM В Индии некоторые районы, охваченные беспорядками, отключены от сети «Интернет». Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Reuters.

Из-за остановки предоставления интернет-услуги по распоряжению правительства местные операторы мобильной связитеряют около 24,5 млн рупий ($350 000) выручки каждый час.

Блокировка интернета осуществляется правительством для того, чтобы контролировать протесты против нового закона «О гражданстве». Протесты развернулись по всей стране и продолжаются уже в течение трех недель. Спорный закон дает возможность меньшинствам из соседних стран — Пакистана, Афганистана и Бангладеш — получить гражданство, но не дает такого права мусульманам.

Для подавления протестов правительство выпустило на улицы тысячи полицейских, а также периодически приказывало отключать передачу мобильных данных в то время, когда люди использовали социальные сети, такие как Instagram и TikTok. Такие интернет-блокировки были подвергнуты критике активистами, выступающими за свободу интернета.

В пятницу мобильный интернет был отключен по меньшей мере в 18 округах на севере штата Уттар-Прадеш (это самый крупный по количеству жителей штат Индии, в котором проживает 200 млн человек), сообщил агентству Reuters источник в телекоммуникационной отрасли.

Индийцы используют в среднем 9,8 гигабайта данных в месяц с помощью своих смартфонов, что является самым высоким показателем в мире. По данным шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson, Индия является самым большим рынком по количеству пользователей для социальной сети Facebook и его мессенджера WhatsApp.

Совсем недавно, в ноябре этого года отключение Интернета для подавления протеста использовалось в Иране, в результате чего от внешнего мира было отрезано 60 млн пользователей.

Читайте ранее в этом сюжете: Активисты провели уличную акцию в Тбилиси