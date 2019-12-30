Вашингтон, , 22:29 — REGNUM Сотрудники посольства России в США посетили в тюрьме американского штата Коннектикут осуждённого гражданина России Константина Ярошенко. Об этом сообщается 30 декабря на странице диппредставительства в Facebook.

Отмечается, что несмотря на обострившиеся хронические заболевания и отсутствие надлежащей медпомощи, а также «всю несправедливость, с которой ему пришлось столкнуться», российский гражданин «старается держаться стойко».

Дипломаты передали Ярошенко пожелания от неравнодушных соотечественников и заверили в намерении «и дальше делать все возможное для его скорейшего возвращения на родину».

В сообщении также отмечается, что посольство по-прежнему ожидает реакции правозащитных структур на открытое письмо посла России в США Анатолия Антонова, в котором тот призвал посодействовать в оказании медицинской и правовой помощи российскому гражданину.

Напомним, Константин Ярошенко был задержан в 2010 году в Либерии. Власти Соединённых Штатов обвинили российского гражданина в контрабанде крупной партии наркотиков. В 2011 году американский суд приговорил его к 20 годам лишения свободы.