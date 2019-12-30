Вашингтон, , 22:28 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео в ходе своего визита на Украину планирует обсудить с властями этой страны реформы, способствующие усилению борьбы с коррупцией, сообщил 30 декабря журналистам представитель госдепартамента США.

По его словам, кроме коррупции, Помпео затронет в Киеве вопросы «поддержки Украины и противодействия российской агрессии и дезинформации».

«Визит госсекретаря на Украину направлен на поддержку суверенитета и территориальной целостности страны в её международно признанных границах и на подтверждение стратегического партнёрства», — заявил представитель госдепа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было заявлено, что 3 января в Киеве пройдёт встреча главы госдепа США Майка Помпео и украинского президента Владимира Зеленского.

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