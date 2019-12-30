Варшава, , 22:12 — REGNUM Послу США в Польше Джорджетте Мосбахер надо поучиться как истории, так и дипломатии, отметило посольство России в Варшаве в ответ на её утверждения о «сговоре Гитлера и Сталина».

Об этом сообщается 30 декабре на странице российского посольства в Польше в Twitter.

Напомним, после демонстрации президентом России Владимиром Путиным документов о взаимодействии правительства Польши с Гитлером, посол США в Польше Джорджетта Мосбахер опубликовала в Twitter комментарий, что «это Гитлер и Сталин сговорились, чтобы начать Вторую мировую войну», а «Польша была жертвой этого ужасного конфликта».

«Уважаемая госпожа посол, вы действительно считаете, что знаете об истории больше, чем о дипломатии?» — указано в сообщении посольства РФ в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, до назначения послом США в Польшу Мосбахер руководила косметической фирмой. На дипломатической должности Мосбахер прославилась неприкрытым лоббированием интересов американских фирм, а также неоднократными ошибками в должностях и именах членов польского правительства в официальной переписке.

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