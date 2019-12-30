Бишкек, , 22:09 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поздравил с наступающим Новым 2020 годом президентов Узбекистана Шавката Мирзиёева, Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, Таджикистана Эмомали Рахмона и первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Также киргизстанский лидер поздравил с грядущим праздником народы стран Туркестанского региона.

В ходе телефонных переговоров президент Жээнбеков обсудил с коллегами текущее состояние и перспективы взаимодействия между Киргизией и Узбекистаном, Казахстаном, Таджикистаном и Туркменией, а также предстоящие межгосударственные мероприятия.