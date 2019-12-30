Вашингтон, , 22:04 — REGNUM Ответные действия Ирану могут быть не только на территории Ирака, сообщил журналистам 30 декабря представитель Госдепа.

Американский представитель отметил, что не только на территории Ирака Иран может получить ответ от США, но и на других территориях. Причём это будет такой ответ, какой Вашингтон сочтёт нужным.

Напомним, американский госсекретарь Майк Помпео 30 декабря заявил, что ракетный обстрел объектов «Хезболлы» в Ираке и в Сирии — это сигнал Ирану.

Читайте ранее в этом сюжете: Ракетный удар по Ираку был сигналом Ирану – США