Вашингтон, 30 декабря 2019, 21:52 — REGNUM Надежду на то, что Северная Корея к концу года обойдётся без конфронтации, выразил американский госсекретарь Майк Помпео, передаёт 30 декабря Fox News.
Комментируя заявление Пхеньяна о том, что Северная Корея приготовила Вашингтону «рождественский сюрприз», американский дипломат отметил: власти Штатов внимательно следят за действиями северокорейских властей.
Напомним, в северокорейском МИД в декабре заявили, что для Соединённых Штатов у Пхеньяна есть «рождественский подарок». Американский президент Дональд Трамп отреагировал на это, заявив, что Вашингтон готов к этому «сюрпризу».
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