Вашингтон, , 21:52 — REGNUM Надежду на то, что Северная Корея к концу года обойдётся без конфронтации, выразил американский госсекретарь Майк Помпео, передаёт 30 декабря Fox News.

Комментируя заявление Пхеньяна о том, что Северная Корея приготовила Вашингтону «рождественский сюрприз», американский дипломат отметил: власти Штатов внимательно следят за действиями северокорейских властей.

Помпео «Мы следим за тем, что они предпринимают в последние дни этого года, мы надеемся, что они примут решения, которые приведут к миру, а не к конфронтации».

Напомним, в северокорейском МИД в декабре заявили, что для Соединённых Штатов у Пхеньяна есть «рождественский подарок». Американский президент Дональд Трамп отреагировал на это, заявив, что Вашингтон готов к этому «сюрпризу».

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