Москва, , 21:34 — REGNUM Действия президента Черногории Мило Джукановича уже давно идут вразрез с национальными интересами возглавляемой им страны, и гонения на каноническую церковь могут стать последней каплей, подрывающей экономическую и социальную стабильность в балканском государстве. Так член Комитета по международным делам Госдумы РФ Елена Панина («Едина Россия») прокомментировала события в Черногории, разыгравшиеся на фоне принятия скандального закона «О свободе вероисповеданий», в соответствии с которым значительная часть храмов и монастырей будет конфискована у канонической Сербской Православной церкви и передана поддерживаемой властями раскольничьей группировке.

«Вступление Черногории в НАТО, присоединение к санкциям против РФ, даже бездоказательные обвинения в адрес Москвы в подготовке переворота в стране в 2016 году удивительным образом сочетаются с надеждой властей балканской страны на дальнейший рост турпотока из России», — сказала Панина.

«Сегодня избиения священников, захваты храмов, уличные волнения, репрессии против оппозиционных политиков стали «визитной карточкой» Черногории, еще недавно гордившейся имиджем динамично развивающейся и гостеприимной страны, 70 процентов ВВП которой приносит туризм. Теперь же Черногорию, вероятно, ожидает затяжной гражданский конфликт, развитие которого неминуемо скажется на привлекательности Черногории как туристического направления», — подчеркнула Панина.

Депутат Госдумы напомнила, что Черногорию посещают сотни тысяч российских туристов, однако обострение обстановки в стране неизбежно приведет к сокращению турпотока.

Елена Панина отметила также, что попытки Джукановича лишить каноническую церковь её храмов и монастырей нарушают международные обязательства, данные Подгорицей в 2006 году, когда после признания Сербией независимости Черногории её правительство подтвердило неприкосновенность имущества Сербской Православной Церкви на территории страны

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