Вашингтон, , 21:29 — REGNUM Сигналом Тегерану были ракетные удары Вашингтона по объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии, сообщил 30 декабря журналистам спецпредставитель Соединённых Штатов по Ирану Брайан Хук.

По словам американца, сигнал руководства США был послан Ирану, чтобы предупредить эту страну: Штаты не будут терпеть атак на свои объекты и своих граждан.

Американский представитель подчеркнул, что удары по пяти объектам в Ираке и Сирии «носили оборонительный характер». Нацелены они были на военные склады «Хезболлы».

Напомним, удары США по Сирии и Ираку были нанесены 29 декабря — в ответ, как пояснили в Вашингтоне, на ракетный обстрел «Хезболлой» американской военной базы в Киркуке (Ирака).

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