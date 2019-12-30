Минск, , 21:16 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео 3 января Помпео посетит Киев, где встретится с президентом Владимиром Зеленским, а затем прибудет в Минск и проведёт переговоры с Александром Лукашенко. Об этом проинформировали пресс-службы Госдепа США и МИД постсоветских республик.

Пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагус сообщила, что Помпео встретится 4 января в Минске с Лукашенко и министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем. Визит будет нанесён проездом из Киева, после чего глава дипломатии США продолжит своё турне и посетит Казахстан, Узбекистан, Кипр.

МИД Белоруссии подтвердил визит Помпео 4 января. В Минске намерены обсудить с ним весь комплекс двусторонних отношений.

Напомним, в 2019 году руководство Белоруссии заблокировало углубление экономической интеграции с Россией в формате Союзного государства. При этом год выдался активным в развитии контактов Минска с Вашингтоном.

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