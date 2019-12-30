Варшава, , 21:08 — REGNUM Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер решила прокомментировать ряд высказываний президента Российской Федерации Владимира Путина о деструктивной роли Польши в начале Второй мировой войны. Соответствующее заявление посол опубликовала на своей странице в сети микроблогов Twitter.

По словам Мосбахер, ответственность за развязывание Второй мировой войны несут фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер и лидер СССР Иосиф Сталин. Жертвой Второй мировой войны посол США назвала Польшу.

«Уважаемый президент Путин, именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну. Это факт. Польша стала жертвой этого ужасного конфликта», — написала Мосбахер.

Российское посольство в Польше не оставило реплику американского посла без ответа. В российской дипмиссии усомнились, что посол Мосбахер что-либо знает о истории Второй мировой войны.

«Уважаемая госпожа посол, вы действительно считаете, что знаете об истории больше, чем о дипломатии?» — заявили в российском посольстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский лидер Владимир Путин в последние дни сделал ряд жестких заявлений, касающихся начала Второй мировой войны. В частности, Путин указал на деструктивную роль Польши, которая пыталась сотрудничать с Гитлером и участвовала в разделе Чехословакии. Также Путин охарактеризовал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского как «сволочь и антисемитскую свинью», потому что Липский активно поддерживал Гитлера и его идею высылки польских евреев в Африку на «вымирание и уничтожение» и даже обещал поставить фюреру «великолепный памятник в Варшаве».

В самой Варшаве долго думали, что бы ответить Путину, но поскольку ничего по существу польские власти возразить не могут, они начали воспроизводитт свои ничем не подкрепленные пропагандистские штампы о том, что якобы СССР вместе с Третьим рейхом несет отвественность за начало Второй мировой войны. Деструктивную роль Польши, которая активно сотрудничала с Гитлером, в Варшаве просто замалчивают.