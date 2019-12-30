Вашингтон, , 20:47 — REGNUM В 2020 году Вашингтон намерен пересмотреть торговые отношения со странами ЕС, Великобританией и Вьетнамом, заявил 30 декабря возглавляющий Национальный совет по торговле при Белом доме Питер Наварро, передаёт Fox News.

По его словам, Вашингтон решил торговые вопросы с Китаем, Мексикой и Канадой, а также Японией и Южной Кореей.

Наварро «В 2020 году мы займёмся Великобританией, Вьетнамом, Европой, другими странами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон перезаключил торговое соглашение с Оттавой и Мехико, а также достиг договорённости по торговой сделке с Пекином. Также США подписали торговые соглашения с Японией (октябрь 2019 г.).

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