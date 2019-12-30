Вашингтон, , 20:35 — REGNUM Вашингтон намерен продолжать политику санкционного давления на Тегеран в 2020 году. Об этом 30 декабря заявил журналистам представитель США по Ирану Брайан Хук.

По его словам, американские власти рассчитывают, что «угроза со стороны Ирана продолжит ослабевать, в особенности по мере того, как санкции будут усиливаться».

В предстоящем году Вашингтон намерен «ещё больше осложнить ситуацию в иранской экономике», отметил Хук.

Напомним, Соединённые Штаты последовательно расширяют санкции против Ирана после одностороннего выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе республики.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Госдепа рассказал, чего США хотят от Ирана