Киев, , 20:33 — REGNUM Президент России Владимир Путин не стал поздравлять с Новым годом президентов Украины, Грузии и трёх прибалтийских республик, сообщает 30 декабря издание Диалог.UA со ссылкой на пресс-службу Кремля.

По мнению издания, таким образом российский президент показал своё «истинное отношение к руководству и народам этих стран».

К такому выводу на Украине пришли после того как проверили перечень новогодних поздравлений, направленных президентом России лидерам различных государств.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине принят ряд законов, провозглашающих Россию «страной-агрессором». Кроме того, большинство политиков Киева постоянно обвиняют друг друга в том, что их оппонент является «агентом Путина».

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