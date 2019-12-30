Москва, 30 декабря 2019, 20:21 — REGNUM Компетентные органы Евросоюза должны дать соответствующую оценку давлению властей Эстонии на журналистов информагентства Sputnik, заявила 30 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Сообщение об этом также опубликовано на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.
По словам Захаровой, действия властей Эстонии являются бесцеремонным препятствованием свободе слова и выражения мнений.
«Призываем компетентные органы ЕС, в частности, Европейский совет и Европейскую внешнеполитическую службу, дать надлежащую оценку действиям властей Эстонии и их ссылкам на позицию Евросоюза», — заявила Мария Захарова.
Поскольку власти Эстонии объясняют нарушения прав журналистов агентства Sputnik санкциями Евросоюза, Мария Захарова подчеркнула, что МИД России считает эти меры нелегитимными.
Напомним, 30 декабря представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что давлением на сотрудников агентства Sputnik Эстония нарушает принципы свободы прессы.
Речь идёт о том, что 18 декабря сотрудники агентства получили письма из департамента полиции и пограничной охраны Эстонии с требованием прекратить работать на МИА Россия сегодня, иначе против них будут возбуждены уголовные дела.
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