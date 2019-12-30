Мадрид, , 20:19 — REGNUM Три боливийских дипломата будут высланы из Испании, пишет 30 декабря El Pais.

Такое решение принято в ответ на действия Боливии по объявлению персонами нон грата поверенной в делах Испании Кристины Боррегеро и испанского консула Альваро Фернандеса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Фернандес и Боррегеро были объявлены новыми боливийскими властями персонами нон грата после инцидента у здания резиденции посла Мексики в Ла-Пасе.

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