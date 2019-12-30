Вашингтон, , 20:09 — REGNUM Американское руководство намерено заставить Тегеран «прекратить свою кампанию террора», заявил 30 декабря госсекретарь США Майк Помпео в интервью Fox News.

Помпео отметил, что Вашингтон добивается от Тегерана, чтобы тот вёл себя «в соответствии с международными нормами». Как именно, уже разъяснял президент Штатов Дональд Трамп в мае 2018 г. (когда США вышли из «ядерной сделки»), отметил американский дипломат.

Помпео «Тогда мы изложили наши требования, заключающиеся в том, чтобы Иран прекратил свою кампанию террора, чтобы он согласился не иметь ядерного оружия и не обогащать уран».

Напомним, 23 декабря 2019 г. глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что страна располагает 800 кг обогащённого урана. Запасы обогащённого урана будут увеличиваться ежемесячно на 200 кг.

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