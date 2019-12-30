Москва, , 19:59 — REGNUM Альбом архивных фотографий и видеозаписей личных фотографов и операторов главы государства обнародовала пресс-служба Кремля в рамках проекта, посвящённого 20-летию назначения Владимира Путина исполняющим обязанности президента России.

В альбом под названием «Путин. 20 лет» вошли избранные моменты последних двух десятилетий, связанные с работой Владимира Путина президентом и премьер-министром, — начиная с 31 декабря 1999 года.

«В альбоме собраны наиболее яркие и интересные фотографии и записи прошлых лет. Часть из них хорошо известна, часть наверняка уже забылась, а некоторые публикуются впервые», — отметили в пресс-службе.

На данный момент по адресу 20.kremlin.ru доступны материалы с конца 1999-го по 2004 год: более 600 фотографий и 100 видеороликов, на просмотр которых, как говорится в описании, может уйти около двух с половиной часов. В ближайшие недели в альбом должны быть добавлены материалы и за другие годы.