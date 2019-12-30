Вашингтон, , 19:57 — REGNUM Американская сторона одобряет протесты в Иране, заявил 30 декабря госсекретарь США Майк Помпео в интервью Fox News.

По словам американского дипломата, народ в Иране своими протестами пытается достучаться до властей, чтобы те поняли, «что именно они мешают им зарабатывать средства на продовольствие для их семей, препятствует их процветанию и безопасности».

Помпео «Думаю, иранцы понимают, что руководству их страны следует поменять политику, и мы решительно поддерживаем эти усилия иранцев в достижении целей, к которым они стремятся, и будем и дальше их поддерживать».

Напомним, протесты в Иране связаны с повышении цен на бензин с середины ноября. В ходе антиправительственных акций, сопровождавшихся столкновениями с полицией, погибли от 12 до 30 человек.

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