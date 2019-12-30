Анкара, , 19:48 — REGNUM Турция запретила самолётам дальнего радиолокационного обнаружения и контроля (ДРЛО) из состава ВВС Франции и Великобритании летать в турецком воздушном пространстве, сообщает 30 декабря Nordic Monitor.

По утверждению СМИ, такое решение Анкара объяснила соображениями национальной безопасности.

Напомним, Турция, Франция и Британия являются членами военного блока НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне гражданской войны в Ливии, в которой Анкара, Париж и Лондон преследуют свои интересы и поддерживают разные стороны этого конфликта, запрет на полёты самолётов ДРЛО ВВС Франции и Великобритании может быть попыткой ограничить возможности воздушной поддержки армии Халифы Хафтара, ведущей бои против правительства Фараджа, поддерживаемого Турцией.

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