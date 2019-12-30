Вашингтон, , 19:41 — REGNUM Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора 29 декабря обсудили вопросы контроля над вооружениями. Об этом сообщил 30 декабря заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

«Главы государства обсудили состояние двусторонних отношений, а также будущие усилия, направленные на поддержание эффективного контроля над вооружениями», — говорится в распространённом сообщении.

Напомним, накануне пресс-служба Кремля проинформировала, что Путин и Трамп в ходе телефонной беседы обсудили «комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес».

При этом, как сообщалось, Путин поблагодарил Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить совершение терактов в России. Отмечалось, что стороны договорились о продолжении двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.