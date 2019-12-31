Москва, , 01:15 — REGNUM Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации больше не будет заниматься созданием, эксплуатацией и модернизацией государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). За это непростое и недешевое дело возьмётся Минстрой России — соответствующий закон подписан Президентом РФ В.В. Путиным.

Индекс инфляции в 2000–2019 гг. (отношение за период с начала года январь-июнь к январю-июню предыдущего года)

Теперь Минстрой обладает государственным информационным ресурсом ГИС ЖКХ и распоряжается результатами интеллектуальной деятельности, возникшими при её создании.

Всё началось с инициативы Виталия Мутко, который на заседании межведомственной рабочей группы по ЖКХ в феврале 2019 года заявил о том, что вместо Минкомсвязи новым заказчиком ГИС ЖКХ станет Минстрой, так как работа Минкомсвязи в этом направлении вызвала неудовлетворение в Правительстве РФ. В Октябре 2019 года соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Государственную Думу.

Принятый закон наделяет Минстрой обязанностью всесторонне и в полном объеме организовать процесс рассмотрения обращений граждан и организаций, а также обеспечить положительные результаты при регулировании сферы жилищно-коммунального хозяйства на основе данных системы ГИС ЖКХ.

ГИС ЖКХ — это система, действующая на всей территории России и предназначенная для информирования граждан в сфере ЖКХ и оплаты жилищно-коммунальных услуг. Одной из целей создания ГИС является обеспечение прозрачности жилищно-коммунальное хозяйства.

Сколько бы раз и по каким бы каналам не обращались граждане и организации в управляющие компании со своими ЖКХ-жалобами, их число не сокращается, а проблемы остаются. Возглавляют список проблем высокие тарифы и их неоправданный рост, затем идут низкое качество предоставляемых услуг и отсутствие государственного контроля за предприятиями жилищно-коммунальной отрасли.

Как росли тарифы на ЖКХ за последние 8 лет, можно видеть на графике, из которого понятно, что их рост опережает темпы инфляции При этом недовольство россиян ЖКХ не снижается, а обостряется на фоне отключения услуг должникам и повышением размеров взноса за капремонт.

Повышение тарифов ЖКЗ по годам, в процентах

Индекс инфляции в 2000–2019 гг. (отношение за период с начала года январь-июнь к январю-июню предыдущего года)

Видимо, не заточенное под специфическое выкачивание денег из граждан, Минкомсвязи при разработке и запуске в эксплуатацию ГИС ЖКХ не справилось с основной задачей — увеличением объема собираемости задолженности по ЖКХ и автоматическим отключением должников от всех систем жизнеобеспечения их быта. Теперь-то лёд тронется!

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