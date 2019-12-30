Москва, , 19:35 — REGNUM Если бы Вашингтон и остальные участники Совместного всеобъемлющего плана действий вернулись к его соблюдению, можно было бы надеяться на сохранение этой договорённости, заявил 30 декабря российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

На совместной пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом в Москве российский министр напомнил, как поступил Вашингтон по отношению к Тегерану. Выйдя из СВПД (так называемая ядерная сделка с Ираном), США поступили вопреки «всем мыслимым нормам международного права».

Российский дипломат призвал американцев и ЕС, «признав реальность», вернуться к полному выполнению своих обязательств по СВПД. Тогда и иранцы снова будут соблюдать обязательства, взятые на себя исключительно в добровольном порядке.

Лавров «Наверное, это будет идеальным решением и идеальным выходом из нынешней ситуации».

В противном случае ядерную сделку придётся признать «почившей в Бозе», и тогда «уже никакие обязательства не будут никого связывать, имею в виду обязательства, которые были закреплены в СВПД».

Напомним, Зариф 30 декабря находится в Москве с официальным визитом.

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