Рим, , 19:32 — REGNUM В 2020 году придет время «перестраивать» Италию, заявил в интервью La Repubblica в понедельник, 30 декабря, лидер либеральной Демократической партии (входит в состав правящей коалиции) Никола Дзингаретти.

В результате перестройки должна быть создана новая, современная, экологичная индустриальная система, появление которой приведет к формированию рабочих мест и росту благосостояния граждан, сказал Дзингаретти.

Коллеги по правящей коалиции (либералы, популисты и партия Маттео Ренци) должны перестать пререкаться и все свои силы потратить на реконструкцию итальянской системы, на формирование более простого, удобного и конкурентоспособного государства, полагает лидер либералов.