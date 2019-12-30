Ижевск, , 19:27 — REGNUM Глава Удмуртии Александр Бречалов своим распоряжением продлил срок проверки в отношении уполномоченного по правам предпринимателей Удмуртии Александру Прасолову. Проверка будет проходить до 26 января.

По словам самого омбудсмена, ему неизвестно, с чем связана необходимость продления срока проверки.

«Мне дают запросы о предоставлении информации, а я даю ответы. Это данные по декларации, что, как, почему и откуда», — цитирует уполномоченного «Коммерсантъ-Ижевск».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, проверка в отношении Прасолова будет проводиться с 28 октября по 29 декабря 2019 года. В частности, проверяется достоверность и полнота сведений о доходах бизнес-омбудсмена за 2016−2018 годы, а также соблюдение им требований об урегулировании конфликта интересов.

Прасолов был назначен на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей повторно в декабре 2018 года до 2023 года. Первый срок полномочий его на этой должности истек в ноябре 2018 года.

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