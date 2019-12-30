Болонья, Италия, , 19:26 — REGNUM Лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини готов занять пост премьер-министра страны, такое заявление он сделал в интервью Libero в понедельник, 30 декабря.

По мнению Сальвини, ключевым моментом для итальянской политики станут местные выборы в провинции Эмилья-Романья (Болонья), которые пройдут в конце января: если правым партиям, в том числе «Лиге», впервые в истории удастся выиграть в этом регионе (Сальвини убежден, что именно это и произойдет), то распад действующего коалиционного правительства либералов, популистов и партии Маттео Ренци станет, по мнению Сальвини, неизбежным.

Социологи считают шансы кандидатов от правых и от либералов на выборах в Болонье практически равными. На национальном уровне три правые оппозиционные партии поддерживают на 10−12% больше избирателей, чем три партии коалиции. Однако даже поражение в ключевом регионе может не привести к распаду национальной коалиции — прежде всего потому, что либералы и популисты прекрасно осознают неизбежность потери власти на следующих выборах и не будут приближать эти выборы своими собственными действиями.