Милан, Италия, , 19:21 — REGNUM Относительное большинство граждан Италии (49,3%) полагают, что национальные СМИ необъективны, поскольку склонны поддерживать либеральные (именуемые в Италии «левыми») партии, передает Termometro Politico в понедельник, 30 декабря, со ссылкой на опрос La7.

26,1% респондентов высказали противоположное мнение («СМИ выступают на стороне правых партий»). Лишь 17,3% граждан считают национальные СМИ вполне объективными.

Обе основные итальянские либеральные партии (Демократическая партия и партия Маттео Ренци) входят в состав действующего правительства — совокупный рейтинг которого, по данным социологов, на 10−12% ниже совокупного рейтинга трех оппозиционных правоцентристских партий. При этом основные СМИ страны выступают «оппозицией в отношении оппозиции».