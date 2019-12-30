Рим, , 19:15 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте намерен в обозримом будущем продолжить заниматься политикой, но не планирует создавать собственной партии, об этом он заявил журналистам в понедельник, 30 декабря.

В мае 2018 года Конте в качестве компромиссной фигуры возглавил коалиционное правительство популистов и «Лиги», в сентябре 2019 года — коалиционное правительство популистов, либералов и партии Маттео Ренци.

Социологи неоднократно проводили опросы, согласно которым гипотетическая «центристская партия Конте» могла бы претендовать на попадание в парламент.