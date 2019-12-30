Москва, , 19:05 — REGNUM Озабоченность в связи с принятием в Черногории «Закона о свободе вероисповедания или убеждений и правовом положении религиозных общин» выразил 30 декабря российский МИД.

В российским ведомстве отметили, что этот закон предоставляет властям страны возможность изъятия у Сербской православной церкви находящихся в Черногории более 650 религиозных объектов. Изъятие будет происходить в пользу раскольнической непризнанной «черногорской православной церкви».

«По сути, речь идёт об усилении административного нажима на СПЦ с целью её полного выдавливания из Черногории», — сообщили в ведомстве.

Российская сторона убеждена, что Подгорице следует «неукоснительно соблюдать законные права канонических православных церквей», поскольку пренебрежение их интересами плохо закончится. Проблема, отмечают в Москве, уже вышла на международный уровень.

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Напомним, черногорский президент Мило Джуканович 28 декабря подписал закон о свободе вероисповедания, ущемляющий права Сербской православной церкви. В стране проходят массовые протесты.

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