Москва, , 18:54 — REGNUM В ходе телефонных переговоров, состоявшихся 29 декабря 2019 года, президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин обсудили контроль над вооружениями. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на Белый дом.

Официального подтверждения этой информации со стороны Белого дома пока не поступало.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе телефонной беседы Путин поблагодарил Трампа за передачу по линии спецслужб информации, которая помогла раскрыть ряд терактов.