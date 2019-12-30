Таллин, , 18:50 — REGNUM Swedbank разослал уведомления сотрудникам информагентства Sputnik Эстония о закрытии их банковских счетов и разрыве договоров по оказанию финансовых услуг, сообщает 30 декабря Sputnik Эстония.

В агентстве подчеркивают, что эти «финансовые санкции» последовали за угрозами эстонских властей привлечь журналистов Sputnik Эстония к уголовной ответственности фактически за выполнение ими своих профессиональных обязанностей.

Представители агентства напоминают банковским структурам, что с 2016 года, когда агентство начало работать в Эстонии, ни один из денежных переводов не вызывал никаких претензий с точки зрения законности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники Sputnik Эстония получили из департамента полиции страны и эстонской пограничной охраны письма с угрозами возбудить против них уголовные дела, если до 1 января 2020 года журналисты не прервут трудовые отношения с международным информационным агентством «Россия сегодня».

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