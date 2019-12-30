Москва, , 18:45 — REGNUM Обмен ударами между «Хезбаллой» и США в Ираке осудили в российском МИД, сообщили 30 декабря в пресс-службе ведомства.

«В Москве с серьёзной озабоченностью восприняли состоявшийся обмен ударами между военно-политической группировкой «Хезбалла» и подразделениями вооружённых сил США, дислоцированными на иракской территории», — сообщили в ведомстве.

Российская сторона призвала обе стороны воздерживаться от дальнейших шагов, дестабилизирующих обстановку как в Ираке, так и в Сирии и в соседних с ними странах.

Напомним, 27 декабря в городе Киркуке (Ирак) была атакована ракетами авиабаза США: погиб один гражданский специалист, ранены несколько военнослужащих.

Американцы в свою очередь нанесли удары по пяти объектам «Хезбаллы» в Западном Ираке и Восточной Сирии 29 декабря: погибли 25 человек и 50 получили ранения.

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