Ла-Пас, , 18:08 — REGNUM Персонами нон грата в Боливии объявлены посол Мексики Мария Тереса Меркадо, испанский консул Альваро Фернандес и поверенная в делах Испании Кристина Боррегеро, передаёт 30 декабря Bolivia TV.

По словам и.о. боливийского президента Жанин Аньес, такое решение принято в связи с инцидентом 27 декабря у резиденции посла Мексики в Ла-Пасе.

Напомним, 27 декабря боливийская полиция не пустила в здание резиденции мексиканского посла людей, сопровождавших Боррегеро, потому что они скрывали свои лица.

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