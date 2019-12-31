Воронеж, , 09:26 — REGNUM Губернатор Воронежской области Александр Гусев стал человеком 2019 года. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного воронежским Институтом общественного мнения «Квалитас», сообщает ИА REGNUM. Опрос проводился с 8 по 10 декабря 2019 года методом телефонного интервью. В опросе приняли участие 602 человека, выборка репрезентативна для населения Воронежа старше 18 лет по полу и возрасту.

Участникам опроса предложили назвать человека, который мог бы претендовать на звание «человека года» — выбор был предложен из 48 фамилий. Интересно, что 22% опрошенных увидели среди представленных кандидатур достойных. 53% затруднились ответить на вопрос.

Оставшиеся голоса распределились следующим образом: на первом месте оказался действующий губернатор Воронежской области Александр Гусев, за которого проголосовали 8% респондентов. На втором месте бывший губернатор Воронежской области, заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев — его не могут выкинуть из памяти 4% опрошенных. Чуть более одного процента проголосовали за мэра Воронежа Вадима Кстенина, он на третьем месте. На четвёртом месте неожиданно оказался известный кардиохирург Сергей Ковалёв — в этом году он стал Почётным гражданином Воронежа. Наконец, занимает пятёрку депутат Госдумы Сергей Чижов. Отметим, что по итогам 2018 году Алексей Гордеев, к тому времени уже год как оставивший пост главы региона, занимал первое место, тогда за него проголосовали 13%.

Также воронежцам предложили определить «политика года», «человека года» или просто наиболее влиятельную персону, чья деятельность в уходящем году благотворно влияла на положение дел в стране — всего было предложено десять фамилий. 19% горожан не увидели того, кто, по их мнению, оказал сильное положительное влияние на ситуацию в стране, 31% не смогли ответить на вопрос. В то же время большинство респондентов отдали свои голоса президенту РФ Владимиру Путину — он занял первое место с результатом в 41%. В прошлом году за него отдали голоса 49%, в 2000 году — 54%. На втором месте по популярности у воронежцев в этом году оказался глава МИД России Сергей Лавров — он набрал 2%. Меньше всех — 0% — набрал лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов.