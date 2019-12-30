Варшава, , 17:58 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ответил на слова президента Российской Федерации Владимира Путина, который назвал сволочью и антисемитской свиньей польского посла в Третьем рейхе Юзефа Липского. Заявление Моравецкого опубликовано на официальной странице Совета министров Польши в сети микроблогов Twitter.

По словам Моравецкого, Путин якобы уже «неоднократно пытался оболгать Польшу», и «всегда делал это сознательно».

Глава польского правительства уверен, что подобные высказывания российский лидер делает исключительно тогда, когда Москва испытывает международное давление, связанные с ее действиями. И речь идет не о давлении на исторической арене, а на арене «современной геополитической».

Моравецкий связывает слова Путина о после Липском с рядом «существенных поражений», которые потерпела Россия в последнее время. Так, по мнению главы польского правительства, Москва не смогла «целиком подчинить Белоруссию», Евросоюз продлил санкции, связанные с Крымом, саммит «нормандской четверки» прошел якобы не так, как рассчитывали в Москве, кроме того, США ужесточили антироссийские санкции и остановили строительство «Северного потока — 2». Также Моравецкий напоминает, что спортсмены из России отстранены от участия в соревнованиях международного уровня на четырехлетний срок.

В связи со всем вышеизложенным Моравецкий трактует высказывание Путина о после Липском как «попытку скрыть существующие проблемы».

«Слова президента Путина я воспринимаю как попытку скрыть существующие проблемы. Российский лидер прекрасно знает, что его обвинения не имеют ничего общего с действительностью», — сказал Моравецкий.

По всей видимости, это заявление и является официальным ответом Польши на слова президента России о роли Польши в развязывании Второй мировой войны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский лидер в последние дни сделал ряд жестких заявлений, касающихся начала Второй мировой войны. В частности, Путин указал на деструктивную роль Польши, которая пыталась сотрудничать с Гитлером и участвовала в разделе Чехословакии. Также Путин охарактеризовал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского как «сволочь и антисемитскую свинью», потому что Липский активно поддерживал Гитлера и его идею высылки польских евреев в Африку на «вымирание и уничтожение» и даже обещал поставить фюреру «великолепный памятник в Варшаве».