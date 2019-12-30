Симферополь, 30 декабря 2019, 17:53 — REGNUM Новый 2020 год будет для России непростым из-за накопившихся внутренних противоречий и усиливающемся внешнеполитическом давлении на международной арене. Об этом 30 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Фетисов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт отметил, что начало перезагрузки российско-украинских отношений и допинговый скандал — главные политические события 2019 года, разрешение которых возможно в далёком будущем.
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