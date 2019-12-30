Симферополь, , 17:53 — REGNUM Новый 2020 год будет для России непростым из-за накопившихся внутренних противоречий и усиливающемся внешнеполитическом давлении на международной арене. Об этом 30 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Фетисов.

«Вряд ли 2020-й год будет для России простым. Далекие до идеальных экономическая и политическая обстановка наложат свой опечаток. Многое будет зависеть от того как в Кремле будут реагировать на имеющиеся и возникающие вызовы», — считает политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт отметил, что начало перезагрузки российско-украинских отношений и допинговый скандал — главные политические события 2019 года, разрешение которых возможно в далёком будущем.

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