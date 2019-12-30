Донецк, , 17:30 — REGNUM Пытки применялись в отношении граждан ДНР, которые находились в украинском плену, заявила 30 декабря уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, сообщает «Донецкое агентство новостей».

По словам донецкого омбудмсена, она поговорила с теми, кто был доставлен в ДНР с Украины в ходе обмена удерживаемыми лицами.

Морозова «И не было ни одного человека, который не сказал, что к нему применялись методы незаконного дознания. То есть люди подтвердили, что в отношении них применялись пытки».

Напомним, процедура обмена «всех установленных на всех установленных» между Донбассом и Украиной состоялась 29 декабря. Донецк получил по обмену 61 человека, а Киеву передал 51 человека.

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