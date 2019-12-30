Алжир, , 17:17 — REGNUM Правительство Алжира заказало для своих ВВС 14 российских истребителей пятого поколения Су-57, сообщает 30 декабря интернет-издание Menadefense.

По утверждению портала, кроме новейших Су-57, в рамках того же контракта Россия поставит Алжиру 14 бомбардировщиков Су-34 и столько же истребителей Су-35. Кроме того, заключен контракт на поставку ещё двух эскадрилий боевых самолётов других типов для замены уже имеющихся в ВВС Алжира истребителей по мере их естественного износа.

По информации издания, к такому решению власти Алжира подтолкнуло усиление ВВС Марокко целым полком истребителей F-16 Viper и появление у Италии самолётов пятого поколения F-35.

Поставки должны быть осуществлены не позднее 2025 года.

Как сообщало ИА REGNUM, истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство в 2019 году. По планам Минобороны РФ, такими машинами будут укомплектованы три авиаполка общей численностью свыше 70 истребителей.

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