Симферополь, , 17:24 — REGNUM Начало перезагрузки российско-украинских отношений и допинговый скандал — главные политические события 2019 года, разрешение которых возможно в далёком будущем. Об этом 30 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Фетисов.

«Начало перезагрузки отношений России и Украины. Несмотря на то, что стороны продолжают придерживаться достаточно жёсткой риторики в адрес друг друга и до окончательной перезагрузки отношений ещё далеко, уже сейчас можно говорить о серьёзных подвижках», — отметил политолог.

По его словам, это позитивный момент.

А вот крупнейший в истории мирового спорта допинговый скандал, в результате которого Всемирное антидопинговое агентство на четыре года отстранило Россию от международных соревнований — в том числе Олимпиад и чемпионатов мира, стал одним из самых крупных разочарований.

«Решение WADA было ожидаемым и подтвердило тезис о необходимости реформ в системе российского спорта», — подчеркнул эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря состоялось общее собрание членов РУСАДА, по итогам которого принято решение поручить гендиректору организации Юрию Ганусу направить в WADA уведомление о несогласии с санкциями в отношении российского спорта.

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